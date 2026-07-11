Ghaziabad News: रात में सोती हुई 7 साल की मासूम को अगवा कर उतारा मौत के घाट, मॉल के बेसमेंट में मिला लहूलुहान शव

Ghaziabad Girl Murder: गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां निर्माणाधीन मिक्सन मॉल के पास रहने वाली सात साल की बच्ची शुक्रवार शाम को लापता हो गई। बच्ची के माता-पिता मॉल के निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं और वहीं अस्थायी झुग्गी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह रात को सो रहे थे और रात करीब 12 बजे उन्हें बच्ची अपने बिस्तर पर नहीं दिखी थी जिसके बाद उन्होंने रात को ही गुमशूदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।