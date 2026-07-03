गाजियाबाद के मोहित शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हुआ एनकाउंटर, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की थी कोशिश

मोहित हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर (Photo-X@@priyarana3101)
Mohit Sharma murder Accused: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हत्या के एक मामले की जांच के दौरान पुलिस और मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मोहित शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी गौरव को हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कराने के लिए एक जगह ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। इसके बाद हालात थोड़े तनाव भरे हो गए और मुठभेड़ जैसी स्थिति हो गई। इस दौरान गौरव के पैर में गोली लग गई।
पुलिस के अनुसार, गौरव को शांतिनगर वाटर प्लांट के पास बने डंपिंग यार्ड हथियार बरामद के लिए ले जाया गया था। इसी बीच उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की और पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। आरोप है कि छिपने के बाद वहां से उसने एक देशी तमंचा निकाला और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गौरव पर गोली चलाई, जिसमें वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही दोबारा पकड़ लिया।
पुलिस के अनुसार, 2 जुलाई को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में मोहित शर्मा की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इस दौरान पुलिस को मुख्य आरोपी गौरव और उसके कुछ साथियों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद 3 जुलाई को गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ही पुलिस गौरव को हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कराने के लिए मौके पर लेकर गई थी, जहां यह पूरी घटना हुई।
मुठभेड़ में घायल होने के बाद पुलिस आरोपी को तुरंत अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार गौरव अभी खतरे से बाहर है। वहीं, इस हत्या के मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और मामले में आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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