गाजियाबाद के मोहित शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हुआ एनकाउंटर, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की थी कोशिश

Mohit Sharma murder Accused: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हत्या के एक मामले की जांच के दौरान पुलिस और मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मोहित शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी गौरव को हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कराने के लिए एक जगह ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। इसके बाद हालात थोड़े तनाव भरे हो गए और मुठभेड़ जैसी स्थिति हो गई। इस दौरान गौरव के पैर में गोली लग गई।