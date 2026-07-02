56 दिन में 20 एनकाउंटर 4 मौतें, भरत तिवारी केस के बाद थम गई बिहार पुलिस की गोली?

भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर से दो दिन पहले, 15 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, "अपराधियों का या तो गया जी में पिंडदान होगा या फिर वे जेल में रहेंगे। इसके बिना बिहार अपराधमुक्त नहीं हो सकता। वैसे 80 से 90 प्रतिशत अपराधी बिहार छोड़कर भाग चुके हैं। अगर कोई बचा है तो उसका पता बताते रहिए, उसका इलाज बिहार पुलिस करती रहेगी।" मुख्यमंत्री की इस पोस्ट को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस की एनकाउंटर नीति को लेकर स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा गया।