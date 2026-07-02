मोतिहारी में शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका को तालिबानी सजा, सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाई, पूरे गांव में घुमाया

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले में एक शादीशुदा प्रेमी और शादीशुदा प्रेमिका को परिजनों ने कथित तौर पर घर में एक साथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को कथित रूप से तालिबानी सजा दी गई, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। आरोप है कि परिजनों ने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर दोनों के सिर के बाल आंशिक रूप से मुंडवा दिए, गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद उन्हें पंचायत के सरपंच पति महेंद्र यादव के दरवाजे पर ले जाया गया।