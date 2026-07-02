2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मोतिहारी में शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका को तालिबानी सजा, सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाई, पूरे गांव में घुमाया

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) के बंजरिया थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा प्रेमी और शादीशुदा प्रेमिका को कथित तौर पर घर में पकड़ लिया गया। परिजनों ने दोनों की पिटाई कर उनके सिर के बाल मुंडवाए गए, गले में जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को सुरक्षित हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 02, 2026

secret night visit lover caught rampur

रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी... Image Source - Pexels

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले में एक शादीशुदा प्रेमी और शादीशुदा प्रेमिका को परिजनों ने कथित तौर पर घर में एक साथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को कथित रूप से तालिबानी सजा दी गई, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। आरोप है कि परिजनों ने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर दोनों के सिर के बाल आंशिक रूप से मुंडवा दिए, गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद उन्हें पंचायत के सरपंच पति महेंद्र यादव के दरवाजे पर ले जाया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित थाना पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

घर में पकड़े गए प्रेमी-प्रेमिका

यह पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र के सिसवा पूर्वी गांव का है। पुलिस के अनुसार, बंजरिया थाना क्षेत्र का एक युवक सोमवार देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने सिसवा पूर्वी गांव पहुंचा। मौका पाकर वह प्रेमिका के घर में दाखिल हो गया। इसी दौरान प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया।

आरोप है कि इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई की गई और रातभर घर में बंद करके रखा गया। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। इसके बाद कथित तौर पर एक नाई को बुलाकर दोनों के सिर के कुछ हिस्सों के बाल मुंडवा दिए गए। फिर उनके गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस का कहना है कि इस दौरान दोनों के साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

दोस्ती के बहाने बढ़ीं नजदीकियां

पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया युवक और महिला का पति दोनों राजमिस्त्री का काम करते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जिसके कारण युवक का महिला के घर आना-जाना था। इसी क्रम में युवक और महिला के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों चोरी-छिपे मिलने लगे।

बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों को पहले से ही दोनों के संबंधों की जानकारी थी, लेकिन ठोस सबूत नहीं होने के कारण वे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। सोमवार रात दोनों के कथित तौर पर रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद परिजनों ने उनकी पिटाई की। आरोप है कि इसके बाद दोनों का सिर आंशिक रूप से मुंडवाकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया गया।

बिहार: ‘किराये का पति’और उधार का बच्चा लेकर लग्जरी कार से खेप पहुंचाने निकली महिला गिरफ्तार, तस्करों का नेटवर्क देख अधिकारी भी हैरान

ये भी पढ़ें
किराये का पति'और उधार का बच्चा

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jul 2026 02:40 pm

Published on:

02 Jul 2026 02:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मोतिहारी में शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका को तालिबानी सजा, सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाई, पूरे गांव में घुमाया

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरत तिवारी केस में तेजस्वी का हमला, बोले- CM की मंजूरी बिना किसी की हिम्मत नहीं, मैसेज भेजने के बाद हुआ एनकाउंटर

tejashwi yadav on bharat tiwari encounter
पटना

Bankipur By Election: 30 जुलाई को वोटिंग, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है सीट; JJD और PK भी रेस में

BJP National President Nitin Nabin (2)
पटना

क्लास पहुंचे रोशन आनंद का छलका दर्द, कहा- मुझे बर्बाद करने के लिए खर्च किए 10 करोड़

patna coaching dispute
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर: आरोपी DSP की पोस्टिंग पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, पूछा- किसे बचाने के लिए नहीं हो रही गिरफ्तारी?

rohini acharya on bharat tiwari encounter
पटना

Bihar Politics: ‘मोदी को हटाने वाले अब कैबिनेट में?’ शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज

नीतीश कुमार पीएम मोदी और शिवानंद तिवारी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.