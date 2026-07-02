Bankipur By Election: 30 जुलाई को वोटिंग, नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है सीट; तेज प्रताप की पार्टी और प्रशांत किशोर भी रेस में

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी और खासकर नितिन नवीन के परिवार का अभेद्य गढ़ माना जाता है। इस सीट पर साल 1995 से ही नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का कब्जा रहा था। पिता के निधन के बाद 2006 में हुए उपचुनाव से लेकर अब तक नितिन नवीन ने यहां लगातार पांच बार जीत हासिल की है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। मार्च 2026 में नितिन नवीन राज्यसभा सांसद चुने गए, जिसके कारण उन्हें इस विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा।