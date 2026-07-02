पटना कोचिंग विवाद: क्लास पहुंचे रोशन आनंद का छलका दर्द, कहा- मुझे बर्बाद करने के लिए खर्च किए 10 करोड़

रोशन आनंद ने दावा किया कि उनके खिलाफ रची गई साजिश में भारी भरकम रकम का इस्तेमाल किया गया है। रोशन आनंद ने कहा, "आपको विश्वास नहीं होगा, हमको बर्बाद करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। सिर्फ थाना अध्यक्ष को हमको लगता है ₹50 लाख दिया गया। हम यूं ही नहीं बोले हैं कि हम सिस्टम से हार गए। सारा निर्णय हम स्वयं ही लेते थे और हम ही जेल में बंद थे, बाहर कोई निर्णय लेने वाला बचा नहीं था।" उन्होंने आगे कहा कि उनका पैसा पूरी तरह ईमानदारी और खून-पसीने का है, इसलिए वे किसी को दबाने के लिए इस तरह पैसा पानी की तरह नहीं बहा सकते थे।