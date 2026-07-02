रेकी, पिस्टल और ‘प्रेमिका’! भरत तिवारी की वायरल पोस्ट से मचा सियासी घमासान, SDM पर गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होने के बाद बिहार का सियासी माहौल गरमा गया है। इससे पहले भरत भूषण तिवारी के पिता काशी तिवारी ने अपने बेटे की मौत को लेकर बालू माफिया से जुड़े संबंधों का आरोप लगाते हुए भोजपुर पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे। काशी तिवारी का आरोप है कि जब भोजपुर के एसपी उनके परिवार से मिलने घर आए थे, तब उनके साथ कथित तौर पर एक बालू कारोबारी भी मौजूद था। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में भोजपुर पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है।