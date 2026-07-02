Patna Metro: ISBT से मलाहीपकड़ी तक सफर होगा आसान, अब मलाहीपकड़ी तक दौड़ेगी पटना मेट्रो

Patna Metro: पटना मेट्रो आज से ISBT से मलाहीपकड़ी तक दौड़ेगी। अब तक मेट्रो सेवा केवल ISBT से भूतनाथ तक संचालित हो रही थी, लेकिन शुक्रवार से इसका विस्तार मलाहीपकड़ी तक कर दिया जाएगा। ISBT से मलाहीपकड़ी तक करीब 6.2 किलोमीटर की दूरी मेट्रो महज 15 मिनट में तय करेगी। इस विस्तार से पटना के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर कंकड़बाग और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ISBT तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा।