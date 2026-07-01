बिहार में ब्राह्मण युवक का फर्जी एनकाउंटर क्यों? ओवैसी ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर NDA सरकार को घेरा

Bharat Tiwari Encounter बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की गूंज अब बिहार से बाहर भी सुनाई दे रही है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की एनडीए सरकार और भोजपुर पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि "बिहार में एक ब्राह्मण युवक का फर्जी एनकाउंटर किया गया।" भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का जिक्र करते हुए ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और सरकार को निशाने पर लिया।