‘अपराधी था, इसलिए एनकाउंटर हुआ’- भरत तिवारी मामले पर रवि किशन के बयान से बवाल

सोमवार को बिलौटी गांव में बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा के पहुंचने पर यूपी से आए कुछ युवकों ने उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिए और माहौल गर्माने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्थिति को देखते हुए विधायक आनंद मिश्रा ने हस्तक्षेप करते हुए लोगों को शांत कराया और कहा कि वे भरत तिवारी के परिवार के दर्द को समझते हैं तथा खुद को इस गांव का हिस्सा मानते हैं।