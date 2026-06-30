‘अपराधी था, इसलिए एनकाउंटर हुआ’- भरत तिवारी मामले पर रवि किशन के बयान से बवाल

भाजपा सांसद रवि किशन। PC: IANS
Bharat Bhushan Tiwari Encounter: ‘अपराधी था, इसलिए एनकाउंटर हुआ’— भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन के इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया है। रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि भरत तिवारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उनके अनुसार, वह या तो अपराध में शामिल था या अपराध करने की तैयारी में था, इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। रवि किशन ने यह भी कहा कि फर्जी आरोपों के जरिए जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता।
वहीं, भाजपा सांसद के इस बयान पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रवि किशन को भरत भूषण तिवारी से जुड़े आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार है, इसलिए उन्हें तुरंत सभी तथ्य साझा करने चाहिए।
भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश से अधिक लोगों के पहुंचने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को लेकर सतर्क है और मामले को जल्द से जल्द शांत करने की कोशिश कर रही है, हालांकि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।
सोमवार को बिलौटी गांव में बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा के पहुंचने पर यूपी से आए कुछ युवकों ने उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिए और माहौल गर्माने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्थिति को देखते हुए विधायक आनंद मिश्रा ने हस्तक्षेप करते हुए लोगों को शांत कराया और कहा कि वे भरत तिवारी के परिवार के दर्द को समझते हैं तथा खुद को इस गांव का हिस्सा मानते हैं।
जब हंगामा कर रहे युवक से उनके स्थान के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह उत्तर प्रदेश से आया है। इस पर विधायक ने उसे शांत रहने की अपील की और स्थिति को नियंत्रित किया। इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा यह कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिससे विवाद और अधिक बढ़ता जा रहा है।
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