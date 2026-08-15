Tej Pratap Yadav: बेउर जेलकर्मियों से 14-15 घंटे ड्यूटी कराने का आरोप, तेज प्रताप ने सरकार से की उचित ड्यूटी और छुट्टी की मांग

Tej Pratap Yadav Beur Jail: बिहार की राजधानी पटना स्थित बेउर जेल में तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों से कथित तौर पर लगातार 14 से 15 घंटे तक ड्यूटी कराए जाने का मामला सामने आया है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार से जेलकर्मियों की ड्यूटी का समय निर्धारित करने और उन्हें पर्याप्त आराम व नियमित अवकाश देने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जेल में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वे कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में लंबे समय तक लगातार ड्यूटी और पर्याप्त आराम नहीं मिलने से उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस ने तेज प्रताप यादव को एक मामले में गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा था। जिसके बाद चार दिन बाद बाहर आ गए थे।