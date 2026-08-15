Latehar Road Accident: झारखंड में भीषण सड़क हादसा, ऑटो-कंटेनर की टक्कर में 7 लोगों की मौत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेनर लोहरदगा की ओर से आ रहा था। लुकुईया घाटी के पास कंटेनर अनियंत्रित हो गया और सड़क पर जा रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद कंटेनर यात्रियों से भरे सवारी टेंपो के ऊपर पलट गया। कंटेनर के नीचे बाइक और टेंपो दोनों दब गए। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची।