‘राहुल गांधी को संयम रखना चाहिए’, कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देकर बीजेपी एमएलसी ने घेरा

बीजेपी एमएलसी ने नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। केशव प्रसाद ने दावा किया कि जमीनी स्तर पर नक्सली कैडर को काफी हद तक खत्म किया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि 'अर्बन नक्सली' अभी भी कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पीछे छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए।