‘छात्रों की भावनाएं आहत हुई हों तो माफी मांगता हूं’, NALSAR विवाद पर BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा का पत्र

BCI के इस फैसले की कानूनी बिरादरी और छात्रों की ओर से आलोचना हुई। इसके कुछ ही घंटों बाद BCI ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसके बाद NALSAR के छात्र संगठन ने मनन कुमार मिश्रा से सार्वजनिक माफी की मांग की। बेंगलुरु स्थित NLSIU के छात्रों और पूर्व छात्रों ने भी BCI से माफी मांगते हुए मिश्रा और CJI सूर्यकांत की अपने दीक्षांत समारोह में मौजूदगी पर आपत्ति जताई।