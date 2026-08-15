TMC छोड़ेंगे कुणाल घोष? स्वतंत्रता दिवस पर बागी खेमे के कार्यक्रम में पहुंचे, सियासी अटकलें तेज

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रही खींचतान के बीच विधायक कुणाल घोष की स्वतंत्रता दिवस पर बागी गुट के कार्यक्रम में मौजूदगी ने नई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। घोष शनिवार को ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे की ओर से कोलकाता में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में अचानक पहुंचे। हालांकि, उन्होंने अपनी मौजूदगी को महज संयोग बताया और किसी भी राजनीतिक मकसद से इनकार किया। कुणाल घोष फिलहाल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के साथ हैं। ऐसे में प्रतिद्वंद्वी खेमे के कार्यक्रम में उनका पहुंचना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दोनों गुटों के बीच पार्टी के संगठन और नेतृत्व को लेकर पहले से ही टकराव चल रहा है। जून में भी घोष और ऋतब्रत बनर्जी के बीच विधानसभा में तीखी राजनीतिक भिड़ंत देखने को मिली थी।