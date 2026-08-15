Meta का 800 करोड़ का ऑफर! IIT कानपुर के पूर्व छात्र त्रपित बंसल की AI दुनिया में ऐसी धाक कि मच गई हलचल

त्र​पित बंसल 2025 में Meta से इसके नए AI रिसर्च डिवीजन के फाउंडिंग रिसर्चर के तौर पर जुड़े, जहां वह अब एडवांस्ड AI सिस्टम्स की अगली जेनरेशन पर काम कर रहे हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि हर अविश्वसनीय सैलरी पैकेज के पीछे सालों की लर्निंग, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और लगन होती है। OpenAI जॉइन करने से पहले ही त्रपति बंसल ने एक शानदार रिसर्च पोर्टफोलियो बना लिया था। उन्होंने Facebook, Google, Microsoft और OpenAI जैसी दुनिया की कई सबसे असरदार टेक्नोलॉजी कंपनियों में रिसर्च इंटर्नशिप पूरी की।