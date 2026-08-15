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Meta का 800 करोड़ का ऑफर! IIT कानपुर के पूर्व छात्र त्रपित बंसल की AI दुनिया में ऐसी धाक कि मच गई हलचल

Meta Salary Package: IIT कानपुर के पूर्व छात्र त्रपित बंसल को मेटा ने 800 करोड़ रुपए सैलरी पैकेज की पेशकश की है। मेटा ने उन्हें अपने नए स्थापित एआई डिवीजन में शामिल होने के लिए यह प्रस्ताव दिया।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 15, 2026

Meta 800 Crore Salary Package

IT कानपुर के पूर्व छात्र त्रपति बंसल को मिमला 800 करोड़ रुपए सैलरी पैकेज, photo source@PABNA

Tripathi Bansal: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय मूल के शोधकर्ता तेजी से एआई क्रांति के केंद्र में बड़े आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम त्र​पित बंसल है, जिनके उल्लेखनीय करियर ने हाल ही में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। मेटा ने आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र त्रपित बंसल को लगभग 800 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज पेश किया है।

त्रपति ने सुर्खियां बटोरीं

पिछले साल, बंसल ने उन खबरों के बाद सुर्खियां बटोरीं, जिनमें कहा गया था कि मेटा ने उन्हें अपने नए स्थापित एआई डिवीजन में शामिल होने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। जबकि चौंका देने वाला आंकड़ा स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया, उनकी यात्रा रिपोर्ट किए गए वेतन पैकेज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

यह अकादमिक प्रशिक्षण, अत्याधुनिक अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेष अनुभव के वर्षों को दर्शाता है। सुर्खियों में आने वाले प्रस्ताव के पीछे उच्च शिक्षा, शोध परियोजनाओं, इंटर्नशिप और विशेष एआई कार्य के एक दशक से अधिक की कहानी है। उन्होंने 2007 से 2012 के बीच आईआईटी कानपुर से गणित और सांख्यिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।

त्र​पित बंसल ने गणित और सांख्यिकी में एक मजबूत नींव बनाई, जो आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रीढ़ हैं। आईआईटी कानपुर से स्नातक होने के बाद, वह भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु की मशीन लर्निंग लैब में शामिल हो गए।

उनकी डॉक्टरेट रिसर्च नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग और मेटा-लर्निंग पर फोकस थी। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जो आज की एआई क्रांति के लिए सेंट्रल बन गए हैं। उनकी एकेडमिक यात्रा स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी सबक दिखाती है।

2025 में मेटा से जुड़े

त्र​पित बंसल 2025 में Meta से इसके नए AI रिसर्च डिवीजन के फाउंडिंग रिसर्चर के तौर पर जुड़े, जहां वह अब एडवांस्ड AI सिस्टम्स की अगली जेनरेशन पर काम कर रहे हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि हर अविश्वसनीय सैलरी पैकेज के पीछे सालों की लर्निंग, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और लगन होती है। OpenAI जॉइन करने से पहले ही त्रपति बंसल ने एक शानदार रिसर्च पोर्टफोलियो बना लिया था। उन्होंने Facebook, Google, Microsoft और OpenAI जैसी दुनिया की कई सबसे असरदार टेक्नोलॉजी कंपनियों में रिसर्च इंटर्नशिप पूरी की।

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Updated on:

15 Aug 2026 05:22 pm

Published on:

15 Aug 2026 05:18 pm

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