Independence Day: ‘मुसलमानों से देशभक्ति का प्रमाण मांगना गलत’, मौलाना साजिद रशीदी बोले- स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी रही भूमिका

मौलाना रशीदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों के लोगों ने योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि आजादी का दिन हर भारतीय के लिए खुशी और गर्व का अवसर है। रशीदी ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो मुसलमानों से देशभक्ति या राष्ट्रप्रेम का प्रमाण मांगते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की कुर्बानियां भी बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से देशभक्ति का प्रमाण मांगना गलत है।