देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया, पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप, अस्पताल में ही धरने पर पैठे

देवेंद्र महतो ने गुस्से में सवाल उठाया कि क्या अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में जाने की भी आजादी नहीं है? उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दिनों से भूखे हैं, फिर भी छात्रों और जनता के हक की आवाज उठा रहे हैं। वहीं उनके साथी छात्र नेता किशोर उरांव ने कहा कि अस्पताल को पुलिस छावनी बना दिया गया है और छात्रों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है।