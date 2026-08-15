15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘सत्ता में बैठे लोग Gen-Z को बांटने की कोशिश कर रहे हैं’, CJP नेता सौरव दास ने सरकार को घेरा, अभिजीत दीपके ने शुरू किया नया अभियान

CJP नेता सौरव दास ने स्वतंत्रता दिवस पर सरकार पर Gen-Z को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र से 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 15, 2026

CJP

कॉकरोच जनता पार्टी(फोटो-ANI)

CJP Saurav Das: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने सरकार और सत्ता में बैठे लोगों पर Gen-Z और युवाओं को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डरने के बजाय अपनी आवाज उठानी चाहिए। साथ ही CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में अपने गांव से सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। सौरव दास ने स्वतंत्रता दिवस के संदेश में कहा कि देश में युवाओं के बीच जागरूकता और शांतिपूर्ण विरोध का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि जिस पीढ़ी को चुप रहने के लिए कहा जाता था, उसे अब अपनी आवाज उठाने का मंच मिल गया है।

'सत्ता में बैठे लोग Gen-Z को बांटने की कोशिश कर रहे'

सौरव दास सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग Gen-Z और युवाओं को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच 'आपकी Gen-Z बनाम हमारी Gen-Z' जैसी सोच पैदा की जा रही है।उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अगर युवा एकजुट रहते हैं तो उन्हें बांटना मुश्किल होगा। दास ने कहा कि सत्ता की ओर से डर फैलाने की कोशिशों के मुकाबले युवाओं को एक-दूसरे का साहस और उम्मीद बनना चाहिए।

दास ने यह भी कहा कि देश के अलग-अलग जिलों में 'जंतर-मंतर' जैसी जगहें बनाने की जरूरत है, जहां लोग अपनी समस्याओं को सामने रख सकें और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा सकें।

'अब मन निडर है, पीछे नहीं मुड़ सकते'

CJP नेता ने अपने पोस्ट में कहा कि लंबे समय बाद लोगों के अंदर का डर खत्म होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में 'असली आजादी' से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जागरूकता और शांतिपूर्ण विरोध की शुरुआत हो चुकी है। दास ने यह भी दावा किया कि पुरानी व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने अपने संदेश के अंत में कहा कि युवाओं के लिए अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है।

अभिजीत दीपके ने शुरू किया 'स्कूल ठीक करो' अभियान

वहीं दूसरी ओर CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में अपने गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया है। अभियान के जरिए सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, पढ़ाई के माहौल और बच्चों को मिलने वाले अवसरों पर ध्यान देने की मांग की जा रही है। दीपके का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बराबर अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहतर होने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सकता है। अभियान में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति उसकी शिक्षा के अवसरों में बाधा नहीं बननी चाहिए।

सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं पर भी अभियान की तैयारी

दीपके ने कहा कि CJP अब सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जांच के लिए भी अभियान शुरू करेगा। इसके तहत अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की स्थिति का जायजा लेने की बात कही गई है।उनका आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज में देरी होने से मरीजों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित अभियान में अस्पतालों की सुविधाओं और मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा।

देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया, पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप, अस्पताल में ही धरने पर पैठे

ये भी पढ़ें
Devendra Nath Mahato, Devendra Nath Mahato News, Jharkhand Student Protest, Jharkhand Students Protest, JPSC Protest, JSSC Protest, JPSC JSSC Exam Irregularities, Devendra Mahato Hunger Strike, Devendra Mahato Protest,

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2026 03:09 pm

Published on:

15 Aug 2026 03:09 pm

Hindi News / National News / ‘सत्ता में बैठे लोग Gen-Z को बांटने की कोशिश कर रहे हैं’, CJP नेता सौरव दास ने सरकार को घेरा, अभिजीत दीपके ने शुरू किया नया अभियान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया, पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप, अस्पताल में ही धरने पर पैठे

Devendra Nath Mahato, Devendra Nath Mahato News, Jharkhand Student Protest, Jharkhand Students Protest, JPSC Protest, JSSC Protest, JPSC JSSC Exam Irregularities, Devendra Mahato Hunger Strike, Devendra Mahato Protest,
राष्ट्रीय

NCB Operation Global Hunt: ड्रग नेटवर्क के खिलाफ NCB का नया दांव, रणनीति से विदेशों में बैठे आरोपी भारत पहुंचे

ncb operation global hunt drug kingpins extradition
राष्ट्रीय

अटल बिहारी वाजपेयी ने जब एबीवीपी को दी थी माफी मांगने की सलाह, सेक्रेटरी ने कर दिया था इनकार

Atal Bihari Vajpayee portrait representing his political journey, humor, respect for opposition and memorable stories from Indian politics
राष्ट्रीय

क्या सोनिया गांधी ने पूरे ‘वंदे मातरम’ गायन पर जताया एतराज? BJP के हमले पर कांग्रेस ने दी सफाई

Vande Mataram Controversy
राष्ट्रीय

अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, भूस्खलन और बाढ़ में 4 लोगों की मौत; 5 जवान लापता

Dibang Valley flash flood Army missing
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.