‘सत्ता में बैठे लोग Gen-Z को बांटने की कोशिश कर रहे हैं’, CJP नेता सौरव दास ने सरकार को घेरा, अभिजीत दीपके ने शुरू किया नया अभियान

CJP Saurav Das: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने सरकार और सत्ता में बैठे लोगों पर Gen-Z और युवाओं को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डरने के बजाय अपनी आवाज उठानी चाहिए। साथ ही CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में अपने गांव से सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। सौरव दास ने स्वतंत्रता दिवस के संदेश में कहा कि देश में युवाओं के बीच जागरूकता और शांतिपूर्ण विरोध का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि जिस पीढ़ी को चुप रहने के लिए कहा जाता था, उसे अब अपनी आवाज उठाने का मंच मिल गया है।