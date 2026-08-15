NCB Operation Global Hunt: ड्रग नेटवर्क के खिलाफ NCB का नया दांव, रणनीति से विदेशों में बैठे आरोपी भारत पहुंचे

NCB Operation Global Hunt: भारत में नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने विदेशों में बैठे ड्रग सिंडिकेट के कथित सरगनाओं तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। अधिकारियों के मुताबिक, NCB ने ‘ऑपरेशन ग्लोबल हंट’ के तहत चार हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय ड्रग किंगपिन को ट्रैक कर भारत प्रत्यर्पित कराया है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की कूटनीतिक पहल के जरिए अंतरराष्ट्रीय साझेदार देशों को दूसरे देशों में पनाह लिए बैठे ट्रांसनेशनल सिंडिकेट के प्रमुखों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों के बारे में समझाया गया है।