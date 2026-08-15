Cockroach Janata Party का इंस्टाग्राम पेज रिकवर, विरोधियों को कड़ा संदेश, कहा- ‘हम डरने वाले नहीं’

कॉकरोच जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित अभिजीत दीपके के गांव से अपना 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और उनकी जवाबदेही में सुधार करना है। शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, यह अभियान सुबह 7:30 बजे संतुक पिंपरी गांव में शुरू होने वाला था। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों के स्कूलों का दौरा करने और यदि वहां किसी सुविधा या अन्य आवश्यकता की कमी नजर आती है, तो CJP को सूचित करने की भी अपील की है।