PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, वंदे मातरम की बजी धुन

मेरे प्यारे देशवासियों आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम की नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है। आज हर मन तिरंगा है। और देश उत्साह व उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान पुण्य सपूतों को याद करती है। जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग व बलिदान की पराकाष्ठा दी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी।