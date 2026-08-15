लाल किले पर पहली बार औपचारिक रूप से गूंजेगा वंदे मातरम, पीएम मोदी लगातार 13वीं बार फहराएंगे तिरंगा

देश के इस सबसे बड़े पर्व पर परिंदे को भी पर न मारने देने के लिए सुरक्षा के पुख्ता और अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। लाल किले और उसके आसपास 1000 से ज्यादा अत्याधुनिक, एआई (AI) आधारित सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी इन कैमरों की लाइव फीड पर पैनी नजर रखे हुए हैं ताकि भीड़ नियंत्रण और किसी भी संदिग्ध हरकत पर सेकंडों में एक्शन लिया जा सके। पिछले साल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एजेंसियों ने आपस में बेहतरीन तालमेल के साथ मॉक ड्रिल भी पूरी कर ली है। इसके अलावा, आयोजन स्थल के आसपास लोगों और वाहनों की आवाजाही को भी सख्ती से नियंत्रित किया गया है ताकि यह जश्न शांति और उत्साह के साथ संपन्न हो सके।