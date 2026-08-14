Gallantry Awards 2026: स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कारों को दी मंजूरी, 13 मरणोपरांत



80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम संबोधन में भारत और विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों बाद देश आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश करेगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में नागरिकों से अपने सपनों को पूरा करने के साथ-साथ देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक महत्व तभी है, जब हर नागरिक देश की निरंतर प्रगति में अपना योगदान दे।