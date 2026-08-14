आजादी का पहला तिरंगा कहीं और फहराया गया था, फिर लाल किले पर क्यों होता है 15 अगस्त का जश्न?

नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (NMML) और पीआईबी के आधिकारिक अभिलेखीय रिकॉर्ड के अनुसार, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था। उस समय लाखों की भीड़ उस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनी थी। जबकि लाल किले की प्राचीर पर यह समारोह ठीक एक दिन बाद यानी 16 अगस्त 1947 को हुआ था। 16 अगस्त की सुबह नेहरू ने लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहीं से अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। बाद के वर्षों में 15 अगस्त का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित होने लगा।