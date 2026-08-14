‘कॉकरोच’ वाली टिप्पणी पर CJI सूर्यकांत की सफाई, बोले- जो कहा ही नहीं गया उसे ऐसे दिखाया गया

15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान, सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री वाले कुछ लोगों की तुलना "कॉकरोच" से की थी, जो सिस्टम पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं। इस टिप्पणी को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद ही "कॉकरोच जनता पार्टी" (CJP) आंदोलन खड़ा हुआ। एक महीने से ज्यादा समय तक चले इस आंदोलन में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया।