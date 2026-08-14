14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘कॉकरोच’ वाली टिप्पणी पर CJI सूर्यकांत की सफाई, बोले- जो कहा ही नहीं गया उसे ऐसे दिखाया गया

Surya Kant Cockroach Remark: CJI सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि कोर्ट के वीडियो क्लिप के जरिए उनके 'कॉकरोच' वाले बयान को 'गलत तरीके से पेश और उसका गलत इस्तेमाल किया गया।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Aug 14, 2026

Cockroach Remark Controversy

CJI सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली टिप्पणी पर दी सफाई, photo source@Patrika

Surya Kant Statement: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने DD News को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मेरी एक मौखिक टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। जो बात कही ही नहीं गई, उसे ऐसे दिखाया गया जैसे वह कही गई हो। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर, यह देश के युवाओं को गुमराह करने की एक बड़ी और बुरी नीयत वाली कोशिश है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो क्लिप्स को बिना सही संदर्भ के शेयर किए जाने पर चिंता जताई।

समाज में सद्भाव जरूरी

उन्होंने आगे कहा, "चाहे आप सोशल मीडिया पर हों, प्रिंट मीडिया में हों या किसी भी तरह के मीडिया में हों, या फिर आप सिर्फ एक नागरिक हों, हम सभी के पास अधिकार हैं और संवैधानिक कर्तव्य व जिम्मेदारियां भी हैं।" उन्होंने दोहराया कि उन्हें देश के युवाओं पर पूरा गर्व है और वे उन्हें राष्ट्र का स्तंभ मानते हैं।

उन्होंने कहा, "जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो हमारे अंदर अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए, मैं उनसे अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखने का आग्रह करूंगा। हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए कि समाज में सद्भाव बना रहे।" अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अधिकार की बात करेंगे तो कर्तव्यों का निर्वहन भी करना जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली पोस्ट के खिलाफ चेतावनी भी दी।

CJI सूर्यकांत ने इस संदर्भ में की थी टिप्पणी

15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान, सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री वाले कुछ लोगों की तुलना "कॉकरोच" से की थी, जो सिस्टम पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं। इस टिप्पणी को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद ही "कॉकरोच जनता पार्टी" (CJP) आंदोलन खड़ा हुआ। एक महीने से ज्यादा समय तक चले इस आंदोलन में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया।

गांधी उपनाम वाला कोई व्यक्ति इतनी शर्मनाक बात कह सकता है, सोच भी नहीं सकते, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार

ये भी पढ़ें
Congress BJP Clash

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2026 07:12 pm

Published on:

14 Aug 2026 07:12 pm

Hindi News / National News / ‘कॉकरोच’ वाली टिप्पणी पर CJI सूर्यकांत की सफाई, बोले- जो कहा ही नहीं गया उसे ऐसे दिखाया गया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Gujarat ACB Action: स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्शन मोड में एसीबी, एक दिन में दो ट्रैप, घूस लेते तीन को पकड़ा

Gujarat ACB Action
अहमदाबाद

Mumbai Local Train: 15 अगस्त के दिन मुंबई लोकल यात्रियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 22 ट्रेनें 15 कोच की होंगी, सफर होगा आसान

Mumbai Local Train
मुंबई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, कहा- आज भारत में हर नागरिक देख सकता है बड़े सपने

President Draupadi Murmu
राष्ट्रीय

Surajpur Bridge Washed Away: रातभर हुई बारिश, सुबह नींद खुली तो गायब था 10 करोड़ का पुल, दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क, भ्रष्टाचार के लगे आरोप

Bridge washed away in heavy rain
सुरजपुर

आजादी का पहला तिरंगा कहीं और फहराया गया था, फिर लाल किले पर क्यों होता है 15 अगस्त का जश्न?

Independence Day 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.