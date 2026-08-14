गांधी उपनाम वाला कोई व्यक्ति इतनी शर्मनाक बात कह सकता है, सोच भी नहीं सकते, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ऐसा व्यवहार एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। राहुल गांधी के मन में पीएम के प्रति निराशा हो सकती है, लेकिन ऐसी अभद्र बातें स्वीकार्य नहीं हैं, खासकर तब, जब पीएम मोदी ने देश और विदेश में भारत का मान बढ़ाया हो और 'विकसित भारत' का रास्ता तैयार किया हो। 12 वर्षों तक पूरी लगन से काम करते हुए उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली।