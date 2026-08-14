Explainer: भारत में 15 और पाकिस्तान में 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? जानें फैक्ट

14 अगस्त 1947 को कराची में सत्ता हस्तांतरण समारोह हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित किया था। पाकिस्तान में इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 अगस्त की तारीख को लेकर एक प्रचलित व्याख्या यह भी है कि लॉर्ड माउंटबेटन को कराची और नई दिल्ली, दोनों जगह सत्ता हस्तांतरण समारोह में मौजूद रहना था। इसलिए पाकिस्तान का औपचारिक समारोह 14 अगस्त को आयोजित किया गया, जबकि भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि में हुई। तारीख अलग-अलग होने के कारण वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन दोनों जगह सत्ता हस्तांतरण के लिए मौजूद रह सके।