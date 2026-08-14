बंटवारे की 5 खौफनाक आपबीती: रात का खाना पका रही थी मां, तभी घर छोड़ भागना पड़ा; पिता ने मां से कहा- जिंदा जल जाना…

साहिब सिंह विर्डी के पिता पाकिस्तान से जत्था बना कर भागे थे। उनके पास बंदूक थी। वो उन्होंने साथ ले ली थी। जत्थे के बाकी सदस्यों के पास भी सूआ, टकुआ, फरसा जैसा कोई न कोई सामान या हथियार था। रास्ते में 10-12 हमलावरों ने उन्हें रोक लिया। पिता की गोली तब काम आई। उन्होंने जैसे गोली फायर की, बदमाश भाग गए। आगे बढ़े तो पुलिसवाले ने रोक लिया। सब-इंस्पेक्टर ने सारे शरणार्थियों को लाइन में खड़ा करवाया। वह सबको गोलियों से मरवा देना चाहता था, लेकिन साहिब के पिता वहां भी डट गए। अफसर करीब आया तो उसे पता चला कि अरे यह तो वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अब्बा-अम्मी की आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। तब अफसर बड़ा शर्मसार हुआ और जत्थे को जाने दिया। इसी तरह कई और मुसीबतों को झेलते हुए वे सब जम्मू-कश्मीर/पंजाब में दाखिल हुए।