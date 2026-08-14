नितिन नवीन का कांग्रेस पर तीखा वार, बोले- बंटवारे में अपना भविष्य सुरक्षित कर लाखों भारतीयों का भविष्य उजाड़ा

वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पूछा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हलके के सांसद को नहीं बुलाते है तो क्या उनका ठीक था? उन्होंने कहा कि यदि यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता तो उन्हें बुलाया भी नहीं जाता। उन्हें भाषण देने का मौका भी नहीं दिया जाता।