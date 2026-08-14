‘माता-पिता ने विभाजन का दंश झेला’, हरदीप पुरी ने याद की 1947 की त्रासदी

Partition Remembrance Day 2026: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1947 के विभाजन में जान गंवाने और विस्थापित हुए लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने विभाजन की पीड़ा, साहस और मानवीय त्रासदी को याद करते हुए देश की एकता और इतिहास को न भूलने का संदेश दिया।

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