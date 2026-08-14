जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली AIIMS में भर्ती, कोरोनरी एंजियोग्राफी की हुई जांच

संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में जेपी नड्डा लगातार सक्रिय नजर आए। संसद के सत्र के दौरान जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई और कहा कि 'जिसके नाम प्रस्ताव है, उसे ही बुलाया जाए', तो उपसभापति हरिवंश ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद जब सदन के नेता जेपी नड्डा को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने बिना देर किए मोर्चा संभाल लिया। नड्डा ने विपक्षी तेवरों पर कड़ा जवाब देते हुए साफ कहा कि विपक्ष सिर्फ सदन को गुमराह करने का काम कर रहा है और असल में वह गंभीर मुद्दों पर बहस करने से भागना चाहता है।