14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली AIIMS में भर्ती, कोरोनरी एंजियोग्राफी की हुई जांच

JP Nadda Health: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को अचानक अस्वस्थ महसूस होने के बाद दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है। कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Aug 14, 2026

JP Nadda coronary angiography, JP Nadda hospitalised

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा (फोटो सोर्स- IANS)

JP Nadda Health Update: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अचानक तबियत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित AIIMS अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है। एम्स के डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है।

13 अगस्त की शाम से महसूस हो रही थी बेचैनी

जानकारी के अनुसार, 65 वर्षीय केंद्रीय मंत्री को गुरुवार (13 अगस्त) की शाम अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या महसूस हुई थी। इसके तुरंत बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां कार्डियोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ टीम ने उन्हें अपनी देखरेख में ले लिया। नसों में किसी भी तरह के ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की।

एम्स के हेल्थ बुलेटिन में क्या?

दिल्ली एम्स ने स्वास्थ्य मंत्री के सेहत को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा की 13 अगस्त की शाम को बेचैनी की शिकायत के बाद चिकित्सीय जांच की गई। इसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित अन्य टेस्ट शामिल हैं। उनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की सतत निगरानी में रखा गया है।

अस्पताल में रहते हुए भी दिया संदेश

स्वास्थ्य संबंधी अस्वस्थता के बावजूद जेपी नड्डा ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के अवसर पर देशवासियों के लिए सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि यह ऐतिहासिक दिन उन अनगिनत लोगों की पीड़ा, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश के बंटवारे के समय यातनाएं सही थी।

खरगे के सवाल पर संसद में नड्डा का तीखा पलटवार

संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में जेपी नड्डा लगातार सक्रिय नजर आए। संसद के सत्र के दौरान जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई और कहा कि 'जिसके नाम प्रस्ताव है, उसे ही बुलाया जाए', तो उपसभापति हरिवंश ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद जब सदन के नेता जेपी नड्डा को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने बिना देर किए मोर्चा संभाल लिया। नड्डा ने विपक्षी तेवरों पर कड़ा जवाब देते हुए साफ कहा कि विपक्ष सिर्फ सदन को गुमराह करने का काम कर रहा है और असल में वह गंभीर मुद्दों पर बहस करने से भागना चाहता है।

‘गेट आउट’ बोलकर पुलिसकर्मी को फटकारा, अभिजीत दीपके पर भड़का गुस्सा, सुरक्षा हटाने और माफी मांगने की उठी मांग

ये भी पढ़ें
police boys association demo, gate out police officer video

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2026 01:40 pm

Published on:

14 Aug 2026 12:57 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली AIIMS में भर्ती, कोरोनरी एंजियोग्राफी की हुई जांच

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में हाई कोर्ट, जाम नगर हाउस, झंडेवालान बिल्डिंग समेत 6 जगहों पर बम की धमकी

Delhi bomb threat news
नई दिल्ली

मानसून सत्र: अड़ा-अड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 175 करोड़

Temple Trust Controversy, Kiren Rijiju Rahul Gandhi Meeting, Makar Dwar Parliament Protest
नई दिल्ली

कब पढ़ेगा भारत… 73 फीसदी बच्चे सीनियर सैकंडरी से पहले छोड़ रहे स्कूल

Parliament House
समाचार

DU के नए PG History सिलेबस से हटा दिल्ली सल्तनत का पेपर, 38 में से सिर्फ 16 DSE शामिल; प्रोफेसरों ने उठाए सवाल

PG History Syllabus
नई दिल्ली

Air India Triple Hydraulic Failure: 300 फीट नीचे गया Air India का विमान, 4 सेकंड तक थमे फ्लाइट कंट्रोल; जांच में सामने आया बड़ा तकनीकी फाल्ट

Air India Phuket Delhi Flight
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.