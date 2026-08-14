खेल, टीम भावना और आपसी जुड़ाव बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण मंच: राजीव दत्ता

यूनाइटेड प्रेस क्लब के अध्यक्ष और पंजाब प्रेस लायंस के कप्तान अर्शदीप सिंह समर ने कहा कि जेपीएल ने पत्रकारों के बीच भाईचारे की नई मिसाल कायम की है। इस अवसर पर दिल्ली मीडिया मास्टर्स के कप्तान प्रदीप कुमार, राजस्थान मीडिया रॉयल्स के कप्तान मुकेश मीणा, हिमाचल मीडिया वॉरियर्स के कप्तान मोहित प्रेम शर्मा, जेएंडके प्रेस ग्लेडिएटर्स के कप्तान राहुल कुमार, हरियाणा प्रेस पैंथर्स के कप्तान रवि कालीरामन और चंडीगढ़ प्रेस स्ट्राइकर्स के टीम हेड वरिंदर रावत, यूपी मीडिया फाइटर्स के कप्तान मनोज त्रिपाठी मौजूद रहे।