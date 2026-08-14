खरगे की सभा के बाद मैदान का शुद्धिकरण दलित समाज का अपमान : कांग्रेस

गोदियाल ने अनुसूचित वर्ग के लोगों से भाजपा की कथित ‘नफरत’ को पहचानने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रामलीला मैदान का ‘शुद्धिकरण’ कर भाजपा ने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है। उन्होंने कहा कि खरगे ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में संविधान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया है। यदि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम दलितों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरदीप सप्पल ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के कई दिन बाद भी एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि खरगे द्वारा राज्यसभा में मामला उठाए जाने के बाद सरकार ने केवल जांच का आश्वासन दिया। सप्पल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस जातिवादी सोच के खिलाफ सड़क से संसद तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी।