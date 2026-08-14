भारत-केन्या के सदियों पुराने बहुआयामी संबंध: बिरला

बिरला ने केन्या के स्वतंत्रता संघर्ष पर महात्मा गांधी के विचारों और अहिंसा के प्रभाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने केन्या की संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर सहमति देने के लिए डॉ. वेटांगउला का आभार जताया। बिरला ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान के मार्गदर्शन में भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में व्यापक विकास और सामाजिक परिवर्तन हासिल किया है। उन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि करीब 97 करोड़ पात्र मतदाताओं में से लगभग 65 करोड़ ने मतदान किया। यह लोकतंत्र में जनता के विश्वास को दर्शाता है। बिरला ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां नागरिकों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। दोनों देशों के बीच संसदीय मैत्री समूहों और प्रतिनिधिमंडलों के नियमित आदान-प्रदान से संसदीय संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने केन्या के सांसदों और अधिकारियों के लिए प्राइड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिवेश में संसद के कामकाज में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जरूरी हो गया है।