DU के नए PG History सिलेबस से हटा दिल्ली सल्तनत का पेपर, 38 में से सिर्फ 16 DSE शामिल; प्रोफेसरों ने उठाए सवाल

वहीं, यह भी साफ है कि सिलेबस से एक पेपर हटने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास पढ़ाई से हटा दिया गया है। विभाग से जुड़े एक प्रोफेसर के मुताबिक, PG में हटाया गया पेपर एक खास दौर और विषय पर केंद्रित था, जबकि UG स्तर पर दिल्ली सल्तनत से जुड़े विषय भारतीय इतिहास के व्यापक हिस्से के तौर पर पढ़ाए जाते हैं।