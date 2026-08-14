दिल्ली में हाई कोर्ट, जाम नगर हाउस, झंडेवालान बिल्डिंग समेत 6 जगहों पर बम की धमकी

फायर कंट्रोल रूम को मिली सूचना के मुताबिक, गुरुवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक बम होने की धमकियां मिलीं। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद सुबह 11:18 बजे दिल्ली कैंट SDM ऑफिस, 11:32 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3, 11:40 बजे जामनगर हाउस, 11:42 बजे साकेत SDM ऑफिस और 11:57 बजे झंडेवालान बिल्डिंग में बम की सूचना मिली। धमकियों की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें सभी स्थानों पर पहुंचीं। सुरक्षा टीमों ने इलाकों की घेराबंदी कर सघन तलाशी और जांच अभियान शुरू कर दिया।