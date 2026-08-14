लाल किला कार धमाके के पीछे अल-कायदा का नया संगठन एक्यूआईएस

10 अगस्त को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि एक्यूआईएस एक बिखरे हुए संगठन से आगे बढ़कर अब क्षेत्रीय आतंकी संगठन के रूप में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। संगठन ने बड़े समूहों के बजाय छोटे और अलग-अलग गुटों के ज़रिए काम करने के लिए अपने वित्तीय और रसद नेटवर्क को मज़बूत किया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके को अंजाम देने में एक्यूआईएस ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले इस धमाके को पाकिस्तान के ही एक अन्य आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohhamed) से जोड़कर देखा गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सदस्य देश ने कई हमलों के लिए जैश-ए-मोहम्मद को ज़िम्मेदार ठहराया था और लाल किले के पास हुए कार धमाके के पीछे भी इसी आतंकी संगठन की भूमिका बताई थी। हालांकि अब यूएनएससी की रिपोर्ट में हमले का आधिकारिक संबंध एक्यूआईएस से बताया गया है।