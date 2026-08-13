‘संस्कारहीन, अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल’, PM मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी से भड़की बीजेपी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की जरूरत है नौसिखिया नाटकीयता की नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को जोकर कहना राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने वाले करोड़ों मतदाताओं का भी इससे अपमान होता है। उन्होंने राहुल गांधी से जनता के जनादेश का सम्मान करने और लोकतांत्रिक फैसले को स्वीकार करने की अपील की।