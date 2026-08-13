IPS Hawala Case: सीएसपी के नाम हवाला के जरिए 1 करोड़ रुपए लेनदेन का ऑडियो हुआ था वायरल, ASI और आरक्षक लाइन अटैच

अंबिकापुर. अंबिकापुर के सीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर हवाला (Hawala) के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। मामला संज्ञान में आने के बाद आईजी दीपक झा ने मामले में शामिल एएसआई व आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। बता दें कि हवाला चैनल के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत लेन-देन का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो में आईपीएस राहुल बंसल का नाम आया है, जो वर्तमान में अंबिकापुर सीएसपी हैं।