Bear Attack in Surguja: जंगल में खुखड़ी लेने गए ग्रामीण को भालू ने नोंच डाला, रायपुर ले जाते समय मौत, दूसरा घायल

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र तथा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के आसनपानी जंगल में 2 अलग-अलग भालुओं ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले (Bear attack) में गंभीर रूप से घायल सरगुजा जिला निवासी ग्रामीण की रायपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं बलरामपुर-रामानुजगंज निवासी ग्रामीण को इलाज के लिए शंकरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के मामले में वन विभाग द्वारा मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है, जबकि घायल व्यक्ति को तात्कालिक सहायता राशि के रूप में 1 हजार रुपए प्रदान किए गए। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है।