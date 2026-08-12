Ambikapur Road News: सरगुजा सांसद ने दिल्ली से मोबाइल पर भेजा वीडियो, फिर फेसबुक पर भी लिखा, भागते पहुंचे कलेक्टर

अंबिकापुर. शहर के भारत माता चौक से दरिमा मोड़ तक सडक़ की जर्जर स्थिति और जलभराव की समस्या का वीडियो शहरवासियों ने सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज (Surguja MP Chintamani Maharaj) को भेजा। सांसद वर्तमान में संसद सत्र की वजह से दिल्ली में हैं। वीडियो मिलते ही उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरगुजा कलेक्टर और एनएच के अधिकारियों को वीडियो भेजा और कहा कि वे तत्काल सडक़ का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत कार्य शुरु करें। सांसद की ओर से भेजे गए वीडियो पर तत्काल एक्शन लेते हुए कलेक्टर (Surguja Collector Ajeet Vasant) बुधवार को भारतमाता चौक पहुंचकर एनएच पर जलभराव का जायजा लिया। उन्होंने एनएच के अधिकारियों को सडक़ का मरम्मत कार्य तत्काल शुरु कराने तथा जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।