Surguja News: खेत से लौटे माता-पिता तो लोहे के दरवाजे में चिपकी मिली 25 वर्षीय बेटी, लाश देख निकल पड़े आंसू

बतौली। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 25 वर्षीय एक युवती की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लोहे का दरवाजा खोलने के दौरान वह करंट प्रवाहित तार की चपेट (Girl death from current) में आ गई। दरवाजे में तेजी से करंट फैला और चिपक कर उसकी मौत हो गई। हादसे के दौरान युवती के माता-पिता समेत अन्य परिजन खेत में रोपा लगाने गए थे। जब लौटे तो बेटी को दरवाजे में चिपका देख उसके होश उड़ गए। बेटी की लाश देख माता-पिता के रोने का ठिकाना नहीं रहा। युवती डेढ़ साल से अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया।