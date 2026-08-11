Indian Railway: अंबिकापुर से चलने वाली ट्रेनें हर दिन 2-3 घंटे लेट, सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति ने DRM से कहा- समस्या दूर करिए

अंबिकापुर। अंबिकापुर-अनूपपुर रेलखंड पर प्रतिदिन ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अंबिकापुर मुख्य स्टेशन प्रबंधक को जोन महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर (SECR Bilaspur) के नाम ज्ञापन सौंपा तथा समस्या से शीघ्र निजात दिलाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने इस परेशानी को लेकर मंडल रेल प्रबंधक से दूरभाष पर चर्चा भी की, जिसमें डीआरएम ने समस्या के निराकरण हेतु सार्थक पहल का आश्वासन दिया है। जोनल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने बताया कि अंबिकापुर से परिचालित होने वाली ट्रेनें विगत कुछ महीनों से प्रतिदिन 2-3 घंटे विलंब से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों की यात्रा का उद्देश्य ही निरर्थक हो जा रहा है तथा रेलवे की विश्वसनीयता भी निरंतर घटती जा रही है।