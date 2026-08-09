Railway News: अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के बिश्रामपुर स्टेशन में ठहराव की मांग, चरणबद्ध आंदोलन शुरु

विश्रामपुर। अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन (Bishsrampur Railway Station) में ठहराव की मांग को लेकर शनिवार को रेल संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन का आगाज किया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद स्टेशन मास्टर को मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर ट्रेन क्रमांक 22407-22408 के बिश्रामपुर में ठहराव की मांग की गई। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं गांधीवादी तरीके से आयोजित किया गया, लेकिन वक्ताओं के तेवरों में मांग को लेकर स्पष्ट आक्रोश नजर आया।