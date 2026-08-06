Surajpur News: स्कूल बस में चढक़र ड्राइवर पर बंदूक तानने और मारपीट का Video आया सामने, दहशत में आ गईं थीं छात्राएं

बिश्रामपुर। सूरजुपर जिले के बिश्रामपुर एसईसीएल द्वारा अनुबंधित स्कूल बस में कथित रूप से मुफ्त यात्रा को लेकर एक निजी सुरक्षा गार्ड और बस चालक के बीच 3 अगस्त को विवाद हो गया था। इस पर गार्ड (Security guard) ने बस को रास्ते में रुकवाया और उसपर चढ़ गया। इसके बाद उसने बस ड्राइवर के ऊपर बंदूक तान दी और उसकी पिटाई (Pointing gun and beaten) कर दी थी। इस दौरान बस में कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी सवार थे। यह देख छात्राएं दहशत में आ गईं, जबकि छात्रों ने बीच-बचाव किया। बस में मौजूद छात्रों ने ही मोबाइल पर घटना का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस ड्राइवर की रिपोर्ट पर बिश्रामपुर पुलिस ने गार्ड के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।