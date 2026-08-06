Surajpur BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड: सेशन कोर्ट ने 10 आरोपियों का जमानत बॉन्ड किया निरस्त, कहा- सभी को जेल भेजो

प्रतापपुर. सूरजपुर जिले के भाजपा नेता हरिनंदन राजवाड़े की 23 जुलाई को अपहरण कर हत्या (Kidnap and murder) कर दी गई थी। इस हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। हत्या, अपहरण सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने 10 आरोपियों की जमानत बॉन्ड निरस्त करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रतापपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। इस प्रकरण में 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर भाजपा नेता का अपहरण कर बेदम पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।