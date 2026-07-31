Surajpur News: ‘मेरा प्रेमी वापस लाओ’… थाने में युवती का हंगामा, मोबाइल टावर पर चढ़कर दी धमकी

Surajpur News: 'मेरा प्रेमी वापस लाओ'(photo-patrika)
Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बिहारपुर थाना परिसर में एक युवती के हाईवोल्टेज ड्रामे ने सभी को हैरान कर दिया। अपने प्रेमी के घर छोड़कर चले जाने से परेशान युवती थाने पहुंची और उसे वापस लाने की मांग करने लगी। पुलिस के आश्वासन से संतुष्ट नहीं होने पर वह अचानक थाना परिसर में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक समझाइश कर युवती को सुरक्षित नीचे उतारा।
जानकारी के अनुसार, युवती बिहारपुर थाना पहुंची और पुलिस को बताया कि उसका प्रेमी किसी विवाद के बाद घर छोड़कर चला गया है। उसने पुलिस से अनुरोध किया कि उसके प्रेमी का पता लगाकर उसे जल्द वापस लाया जाए। युवती ने दावा किया कि वह लंबे समय से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।
थाना पुलिस ने युवती को मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया और उसे शांत करने का प्रयास किया। हालांकि, युवती पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कुछ देर बाद उसने अचानक थाना परिसर में लगे मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध जताना शुरू कर दिया।
युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग तुरंत वहां पहुंचे। पुलिस ने युवती से बातचीत कर उसे शांत करने का प्रयास किया और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।
काफी देर तक चली समझाइश और बातचीत के बाद पुलिस युवती को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और युवती द्वारा लगाए गए तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी। फिलहाल, इस घटना का वीडियो भी स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्तिगत विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय प्रशासन का सहयोग लें।
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