Surajpur News: ‘मेरा प्रेमी वापस लाओ’… थाने में युवती का हंगामा, मोबाइल टावर पर चढ़कर दी धमकी

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बिहारपुर थाना परिसर में एक युवती के हाईवोल्टेज ड्रामे ने सभी को हैरान कर दिया। अपने प्रेमी के घर छोड़कर चले जाने से परेशान युवती थाने पहुंची और उसे वापस लाने की मांग करने लगी। पुलिस के आश्वासन से संतुष्ट नहीं होने पर वह अचानक थाना परिसर में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक समझाइश कर युवती को सुरक्षित नीचे उतारा।