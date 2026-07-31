शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन! शराबी शिक्षक से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली शिक्षिका तक निलंबित

Teacher Suspension News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े कई गंभीर मामलों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विभिन्न जिलों में शिक्षकों पर शराब के नशे में स्कूल आने, अनुशासनहीनता, नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने और शासकीय कार्यों की उपेक्षा जैसे आरोप सामने आए हैं। वहीं, एक छात्र से गाली लिखवाने और छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार के मामलों ने अभिभावकों और समाज को झकझोर दिया है। इन घटनाओं के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित मामलों में निलंबन और जांच जैसी कार्रवाई शुरू कर दी है।