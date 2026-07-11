Suspended News: ट्रांसफर के बाद भी नहीं छोड़ा पुराना कार्यालय, सुकमा में सरकारी कर्मचारी सस्पेंड

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में प्रशासन ने जनपद पंचायत के एक सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनहीनता और अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। यह मामला जिला पंचायत की सामान्य सभा में भी उठाया गया था। जांच के दौरान शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य मिलने पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।